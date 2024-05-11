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元太上季EPS 1.16元 產能滿載

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導
元太董事長李政昊。 聯合報系資料庫
元太董事長李政昊。 聯合報系資料庫

元太（8069）公告今年第1季營收56.42億元，季減3.2%，年減21.95%，歸屬於母公司業主淨利13.24億元，季增6.8%，年減24.5％，每股純益1.16元。董事長李政昊表示，營運已走出首季營運谷底，今年逐季成長態勢確立。

李政昊表示，彩色電子紙受惠於電子書閱讀器、電子筆記本需求升溫，目前產能滿載；電子標籤（ESL）產品在第3季起進入成長期。第1季是今年營運谷底，預期今年營收及獲利都可望優於去年表現。

元太除力推四色電子紙標籤（ESL），也看好電子書閱讀器、電子紙筆記本的彩色化是必然趨勢，估今年資本支出落在50億至60億元。

李政昊指出，元太ESL產品去年在三色轉四色的過程，受通路端庫存影響遞延，估計庫存調整將在今年第2季告一段落、第3季就會恢復成長走勢。目前電子標籤三色與四色的出貨比重約2：8，預計今年底四色占比會更進一步提升至九成。

李政昊並透露，元太的彩色電子紙產品受惠電子閱讀器、電子筆記本等客戶積極導入、目前滲透率持續提升、產能也維持滿載。並積極朝大尺寸、窄邊框可拼接的電子紙看板市場積極布局。

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