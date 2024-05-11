豆府第1季每股純益3.9元 六角1.23元
餐飲股豆府（2752）、六角（2732）昨（10）日董事會通過首季財報。其中，豆府第1季營收8.6億元，年增14.8%，稅後純益1.02億元，年減2.85%，每股純益3.9元，表現持續維持高檔。
六角首季合併營收9.7億元，年減2.8%，稅後淨利5,597萬元，年減19.2%，每股稅後純益1.23元。
豆府表示，第1季適逢春節消費旺季，整體台灣消費內需景氣仍是相對穩定，加上集團旗下各品牌，於今年首季新增三家門店，包含「北村豆腐家」淡水家樂福店，「帕泰家」高雄義享廣場店，以及「涓豆腐」中壢SOGO店。持續拓展門店的策略，也為今年首季的營運業績添加活水。
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