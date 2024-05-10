高端疫苗營收／4月月增55% 竹北廠取得澳洲TGA GMP認證

高端疫苗（6547）10日公告4月營收4,099.7萬元，月增55.5%；累計前四月營收9,959.7萬元，竹北廠已取得澳洲法規主管機關TGA GMP認證。

高端疫苗日前表示，每年4月到6月為腸病毒疫情的高發期，高端自3月起已陸續提高腸病毒71型疫苗出貨量，鎖定各醫療院所自費市場，有信心今年在台灣搶下九成市佔率。

針對竹北廠取得澳洲法規主管機關TGA GMP認證，高端疫苗公告指出，10日收到澳洲法規主管機關TGA Good Manufacturing Practice （GMP）證書。本案為COVID-19疫情期間，以高端新冠肺炎疫苗為代表產品，向TGA提出GMP查廠，並於10日收到TGA核發之GMP證書。

高端疫苗指出，GMP查廠範圍為疫苗生產之全線作業，包含抗原生產、調劑、無菌充填、預充填針劑包裝、放行檢測、品質系統，意味著該公司疫苗生產製造與品質系統作業獲得最高標準法規單位之肯定。