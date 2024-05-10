富旺財報／首季每股純益0.2元 危老新案「富旺千蘊」重磅推出

富旺國際開發（6219）董事會10日通過第1季財報，合併營收1.51億元、年增601%，稅後純益0.23億元、年增479%，每股稅後純益0.2元。

富旺第1季隨著農曆新年市場買氣熱絡與交屋效益延續，創造旗下「協奏曲」及「心海城」、「雲科莊園」的亮眼銷售成績。而4月自結合併營收7.19億元，月增568%；累計前四月合併營收8.70億元、年增3,085%。

除了「協奏曲」交屋獲利穩健推進外，已順利完銷的新竹湖口造鎮案「悅時代H區」、「讚時代」，4月進入完工交屋入帳高峰期，堆疊4月營收飆升，也改寫2022年以來單月營收次高的佳績。

另外，富旺耗費近4年時間，整合台中市西區向上路、忠明南路路口角地，並首推危老新案「富旺千蘊」，採環保永續的建築設計理念規劃，並延續富旺永續建築先行者的企業理念，將打造美術館地標建築。

此案定位垂直生機精品宅，規劃樓高22層、地下4層，總戶數124戶，瞄準在地菁英族群與二次換屋客群，全案格局2至3房，坪數24至33坪，總銷達25億元。

富旺表示，「富旺千蘊」坐擁市立美術館、交通主幹道、成熟商圈、百貨、綠地等機能，受惠於地理位置屬台中市發展程度最高的西區精華地段，後市看漲，將增添富旺未來營運成長動能。