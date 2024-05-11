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興櫃一周回顧／潤德勁揚逾16% 稱冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

資金點火大型股，櫃買市場及興櫃市場表現相形失色，觀察近一周興櫃市場表現，統計328檔興櫃個股本周平均下跌0.37%，下跌家數多於上漲，其中營造工程股潤德（6881）股價上漲16.6%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（10）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額120.21億元、成交1.86億股、成交12.67萬筆，三項數據均多於前一周。

在個股表現上，本周漲幅超過一成檔數由前一周15檔大幅降至六檔。科技股部分，半導體股鋒魁科技、電子零組件股驊陞、通信網路股群登、半導體傑霖科技周漲幅在8.94%~12.7%間。

潤德屬於潤泰集團，近一周漲幅16.6%；本周漲幅居前的非電股還有生技醫療股漢達、文化創意股台視、數位雲端股碩網、食品工業股王子製藥、電機機械股盛復，漲幅在8.9%以上。

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