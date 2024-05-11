群聯 首季每股賺12.02元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

群聯（8299）昨（10）日召開法說會，公布首季財報與4月營收，今年首季營收165.26億元，季增4.9％，年增64.0％，創歷史同期次高；淨利24.20億元，季增加16.1%，年增加899.5%；每股稅後純益12.02元，優於去年第4季10.39元以及去年同期的1.26元。

群聯4月合併營收為51.56億元，年增53%，為歷年同期次高。今年前四月累計營收達216.82億元，年增61% ，也創歷史同期次高。今年前四月的儲存位元數總出貨量年增率也達63%，刷新歷史同期新高。

群聯執行長潘健成表示，首季營收創歷史同期次高，Embedded ODM、伺服器應用等有顯著的斬獲。

市況方面，他提到，NAND原廠自2024年首季開始已正常獲利，市場價格如果趨於穩定，對整體NAND產業供需較健康。

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