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91APP營收／4月1.2億元 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司91APP*-KY（6741）公布4月營收1.20億元，創歷年同期新高，月減7.6%，年增20%，累計今年1月至4月合併營收4.92億元，較去年同期成長16.23％，營運表現強勁。

展望第2季，中大型零售品牌與通路D2C需求增加，在91APP「電子商務解決方案」穩健助力下，加上「數位行銷解決方案」新服務不斷推出，搭配母親節與618購物節大檔衝刺，綜效加持，91APP營收成長增速可望走強。

91APP第1季合併營收3.72億元，年增15.05%，續創單季歷史同期新高；毛利率維持於74%，營業利益1.10億元，稅後淨利1.20億元，每股純益1.02元，創下歷史新高。91APP成長動能展現，主要受益於整體品牌客戶D2C電商業績上揚，OMO營運奏效，加上多家新進品牌客戶D2C營運漸入佳境，為91APP挹注營收貢獻。

展望後市，91APP營運動能續強，在中大型品牌客戶方面，D2C中大型零售品牌與通路市占漸增，成長空間大，且透過91APP「電子商務解決方案」與「數位行銷解決方案」交乘效益，將持續帶動整體D2C業績向上成長。在產品服務方面，由於受Cookie逐步退場影響，品牌面臨廣告盲投、成本遽增等挑戰，91APP「數位行銷解決方案」深化聚焦自然流量、廣告流量、會員經營三大流量源，陸續推出SEO服務、CDMP jooii AI受眾、個人化行銷等，為客戶助攻。

APP 營收

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