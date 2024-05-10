科科科技財報／首季每股獲利0.26元 看好下半年優於上半年

亞洲主要AI多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）（6950）公布年第1季合併營收7.8億元，營業利益約6,269.6萬元，單季接近去年全年營業利益6,330萬元，稅後淨利4,992萬元，歸屬母公司淨利為4,258.6萬元，每股純益0.26元。

科科科技同時公布4月合併營收2.35億元，月減11%，年減4.6%，1至4月累計營收10.15億元，較去年同期增加2.2 ％。展望2024年，科科科技樂觀看待今年整體營運成長狀況，對下半年表現優於上半年成績深具信心。

科科科技單季每股純益0.26元，已接近去年全年每股純益0.66元的近四成。科科科技今年第1季獲利表現亮眼，單季營業利益接近去年全年度表現，受惠於旗下音樂串流服務KKBOX 與台灣大哥大策略結盟後，複製過往與大型電信營運商建立雙贏的商務策略下，2024年第1季來自電信通路營收占整體之比重達 46％。

科科科技表示，持續擴展市場與提升研發技術，日本辦公室人員與高階研發人才穩定增長，年度經常性收入（Annual Recurring Revenue, ARR）穩健提升、成本費用嚴格控管之下，今年第1季營業毛利率站穩41.4％，營業利益率自去年全年度的2.1％提升至8.0％，超越2022年度6.6％的水準。

科科科技持續攜手多家台灣電信營運商擴大KKBOX在台音樂串流市場的占有率，有望隨著 KKBOX 訂閱會員數穩定擴增推升今年之 ARR 年度經常性收入，帶動營業毛利、營業活動現金流入進一步快速提升。另以多年累積的高品牌價值、AI 科技技術應用、多媒體串流 SaaS 產品、高階軟體人才等競爭優勢，以AI多媒體科技技術產品BlendVision，延伸串流標準化產品與軟體服務（B2B），複製台灣市場的成功商業模式，擴大應用於日本市場包括音樂、電視台、中小企業等不同產業領域發展，為科科科技未來營運開啟下一波跳躍式快速成長的新里程。