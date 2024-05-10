朋億啟動員工福利儲蓄信託計畫 補助買母公司股票
半導體暨面板製程供應系統廠朋億今天宣布，啟動員工福利儲蓄信託計畫，每月依員工薪資提撥自提金，加上公司提撥對等獎勵金，交付中國信託銀行信託管理，買進母公司聖暉股票。
朋億表示，員工福利儲蓄信託計畫主要是希望能讓員工在獲得薪資之時，也能有額外的薪酬加給，積累財務資金、穩步建立退休基金。
朋億指出，公司提供的獎勵金與員工自提金相當；因考量公司在外流通股數的關係，才會決定買母公司聖暉的股票。
受惠旗下高潔淨度化學品供應與分裝設備系統設備、氣體2次配系統訂單，以及工程服務訂單認列進度暢旺，朋億4月營收達新台幣9.61億元，為歷史次高，僅次於2022年11月創下的最高紀錄10.76億元，年增24.8%；累計前4月營收32.08億元，年增37.28%。
朋億表示，半導體、高科技產業客戶訂單依然暢旺，隨著客戶拉貨動能穩健提升，將有助於整體產能利用率維持高檔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言