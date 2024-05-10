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星宇航空營收／4月26.61億元 月增1%、年增58%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

星宇航空（2646）2024年4月總營收為26.61億元，為同期單月新高，月增率1%，年增率58%。其中，客運營收為23.25億元，年增57%，日本航線需求持續熱絡，客收表現依然持穩。貨運市場方面，4月貨運營收為2.05億元，創單月歷史新高，月增24%，年增93%，主要受惠亞洲輸往美洲出貨暢旺、市場艙位擁擠，進而推升運價上揚，令本月貨運收入較前月成長。

星宇航空台北–香港航線已進入籌備階段，藉由港澳航線相互搭配，提升旅客便利性，完善亞太市場飛航網絡。此外，星宇航空已於3月正式啟航台中出發至澳門、越南峴港及日本高松三條航線，其載客人數優於預期，為拓展中部市場並服務更多中南部旅客，星宇航空將積極評估增加運能，期盼能促進中台灣觀光經濟發展。

隨著機隊穩定成長，星宇航空放大台北-大阪航線運能，每日兩班皆以廣體客機執飛。同時，5月份也規劃富國島包機，不僅有助於吸引更多旅客，更挹注客運營收成長。此外，台人赴泰旅遊觀光顯著成長，且泰國正式宣布對台延長6個月免簽政策至11月11日，預期市場熱度將可延續，自6月起台北-曼谷航線將穩定增至每日提供兩班飛航服務。

星宇航空 航線

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