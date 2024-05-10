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永捷營收／4月5,571萬元、月減年增 下半年成長可期

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

永捷創新（4714）10日公布4月合併營收達5,571萬元，月減9%、年增45%；累計前四月營收2.07億元，年增0.8%。公司表示，就在手訂單來看，加上新產品開始出貨，下半年成長可期，全年營運成長態勢不變。

永捷指出，以目前在手訂單來看，不僅終端應用於運動產業客戶的需求逐步增長，歐洲客戶對於公司旗下PU環保型水性樹脂產品的訂單需求增加，並從第2季開始大量出貨，再加上PU新產品應用於鞋用膠端也切入鞋用膠國際大廠，可撓式HC材料取得三款新機種認證，齊步堆疊永捷營運較去年成長可期。

永捷董事會通過第1季財務報告，首季合併營收為1.51億元、年減9.36%；合併稅前淨利5.6億元，季增733%、年增1,936%；稅後純益為9,158萬元，季增705%、年增641%；每股稅後純益（EPS）0.59元。

受惠於各運動品牌大廠、半導體產業、建築業等紛紛開始重視與淨零碳排及環境永續相關的議題，轉向選購環保與再生等相關原料產品，加上品牌廠商拉高可折疊式手機於市場之滲透率，帶動永捷旗下PU環保型水性樹脂產品的訂單需求增加。

且在精進生產製程效率、產品組合優化以及認列業外其他利益下，推進第1季毛利率自2023年第4季的14.2%、明顯增加5個百分點，稅後純益率亦較去年第4季增加51個百分點，躍升至60%。

展望未來，永捷維持審慎樂觀看法。永捷除持續以PU合成樹脂為核心發展，積極深化傳統PU市場，擴大環保無毒PU樹脂材料外，同時將市場版圖延伸至高科技電子，持續擴增公司在可撓式HC材料在折疊式面板應用技術相關裝置之市場份額，也持續密切研發包括防彈纖維產品、環保型水性及無溶劑樹脂等新產品，以及原聚酯產品已與國內大廠完成開發並導入量產，新產品也陸續驗證中。

至於不動產事業部分，隨著旗下包括長榮泰山、荷久暻等兩大不動產個案步入完工交屋旺季，永捷2024年營運有望在多項市場範疇拓展成果、兩大事業動能效益展開，有機會呈跳躍式的成長態勢。

營收 環保

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