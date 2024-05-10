快訊

15:45發生規模5.8地震 氣象署：0403餘震將延續3到6個月

遭集體冷落！哈利訪英未見到父兄 英王室專家曝查理不願和解真正理由

不顧美國警告？以色列加強空襲拉法，超過10萬人逃離

乾杯營收／4月寫同期次高 祭活動衝刺第2季動能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
乾杯表示，5月有望受惠母親節聚餐需求、集團周年慶活動加持，推升業績。乾杯/提供
乾杯表示，5月有望受惠母親節聚餐需求、集團周年慶活動加持，推升業績。乾杯/提供

受假期天數較少影響，乾杯（1269）公告4月自結合併營收3.46億元，年減4.09%，前四月累計合併營收14.95億元，年減6.24%，雙雙寫同期次高表現。展望後市，5月有望受惠母親節聚餐需求、集團周年慶活動加持，推升業績。

乾杯表示，4月相較去年同期少3天假期，不過台灣事業因年增5間展店效益，以及周年慶麻辣45吃到飽活動，成功吸引來客2.2倍，帶動品牌月營收成長6成挹注，加上外販及零售事業成長帶動下，使台灣事業維持成長態勢；中國大陸餐飲市場消費力不振，中國大陸事業營收表現下滑，拖累集團合併營收，寫同期次高，集團持續以縮減中國大陸事業規模方向進行。

展望後市，第2季雖為傳統淡季，5月迎母親節檔期，旗下六大品牌推出「母親節限定套餐」，訂位狀況已達九成、十分熱絡，並且於母親節後，集團周年慶活動第二彈「日本和牛祭」開跑，精選尾崎牛、近江牛、神戶牛，於五大品牌聯合推出銘柄牛限量套餐吸引饕客。此外，瞄準夏季商機，「黑毛屋本家」也將開賣年年人氣好評的夏季限定「海膽鍋」，持續衝刺第2季營收動能。

營收

延伸閱讀

鈴木優香無預警現身西門町！告白林襄：一年多前就喜歡

這所小學母親節園遊會很特別 學童全程「帶球走」體驗當孕媽

影／母親節要到了！韓國瑜化身暖男 立院送花

好天氣要掰了！ 周日母親節變天 不排除雷雨伴隨強風

相關新聞

築間營收／前四月18.98億元 年增1.06％

築間（7723）10日公告4月合併營收4.33億元，年減8.95%，累計前四月營收18.98億元，年增1.06%。築間表...

鈊象Q1每股賺14.45元 單季新高

遊戲股王鈊象（3293）昨（9）日公告首季每股純益14.45元，創單季新高。

原相本季獲利拚增雙位數

原相（3227）昨（9）日舉行法說會，財務長羅美煒指出，本季滑鼠、遊戲機及其他產品線都可望同步上揚，加上產品組合改善，毛...

台嘉碩下修本季展望

台嘉碩（3221）昨（9）日召開線上法說會，董事長黃鈺同表示，由於歐美市場與消費性電子仍需求不振，下修本季業績成長幅度，...

M31衝先進製程營收占比

矽智財（IP）廠商M31（6643）昨（9）日召開法說會，總經理張原熏表示，2024年營收目標年增雙位數百分比，看好先進...

大學光第1季每股純益3.59元 優於預期

大學光（3218）昨（9）日公布第1季財報，稅後純益3.04億元，年增14.2%，每股純益（EPS）3.59元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。