乾杯營收／4月寫同期次高 祭活動衝刺第2季動能

受假期天數較少影響，乾杯（1269）公告4月自結合併營收3.46億元，年減4.09%，前四月累計合併營收14.95億元，年減6.24%，雙雙寫同期次高表現。展望後市，5月有望受惠母親節聚餐需求、集團周年慶活動加持，推升業績。

乾杯表示，4月相較去年同期少3天假期，不過台灣事業因年增5間展店效益，以及周年慶麻辣45吃到飽活動，成功吸引來客2.2倍，帶動品牌月營收成長6成挹注，加上外販及零售事業成長帶動下，使台灣事業維持成長態勢；中國大陸餐飲市場消費力不振，中國大陸事業營收表現下滑，拖累集團合併營收，寫同期次高，集團持續以縮減中國大陸事業規模方向進行。

展望後市，第2季雖為傳統淡季，5月迎母親節檔期，旗下六大品牌推出「母親節限定套餐」，訂位狀況已達九成、十分熱絡，並且於母親節後，集團周年慶活動第二彈「日本和牛祭」開跑，精選尾崎牛、近江牛、神戶牛，於五大品牌聯合推出銘柄牛限量套餐吸引饕客。此外，瞄準夏季商機，「黑毛屋本家」也將開賣年年人氣好評的夏季限定「海膽鍋」，持續衝刺第2季營收動能。