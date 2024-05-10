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榮剛營收／4月11.75億元 未來營運可望持續成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

榮剛材料（5009）4月自結合併營收11.75億元、累計1-4月自結合併營收45.88億元，較去年同期增加1.28%。

榮剛表示，雖營收較上月微幅下滑，但仍符合公司預期，累計營收相較去年同期持續保持成長態勢。目前榮剛整體的訂單出貨比(B-B ratio)仍大於1，接單暢旺並擁有超過80億元的在手訂單，且產品組合表現理想，以高毛利產品表現最為亮麗，仍維持相當的接單與獲利水準。工具鋼則尚有低價庫存優勢，加上量和價都將緩步回升，後續市場需求可望逐漸回穩。出貨方面，航太占比較2023第4季成長19%已達45%，第2季將延續第1季的出貨步調， 譜下未來成長的契機點。

榮剛近來透過集合式生產、靈活的原料採購策略、煉鋼節能管理以及Yeild控管等方法致力優化量產成本與生產效率，目標是提供客戶更具競爭力的特殊鋼產品，進一步擴大市占率，而第2季營運重點將會繼續強化海內外重點市場的經營，朝向高技術、高門檻、需認證的材料方向努力，有信心今年的整體營運表現會優於去年。

榮剛材料 營收

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