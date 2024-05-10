快訊

影／出入開豪車！新北警逮「美魔女藥頭」住處搜出大量毒品、贓款百萬

川普若重返白宮 美前國安顧問：美國將保衛日本台灣

台灣出口連6紅 是靠台幣貶值撐住？日默許「日圓弱勢」全因這理由…何時亞幣會轉強？

原相本季獲利拚增雙位數

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

原相（3227）昨（9）日舉行法說會，財務長羅美煒指出，本季滑鼠遊戲機及其他產品線都可望同步上揚，加上產品組合改善，毛利率也有機會再攀升。法人預期，隨著營收、毛利同步看增，原相本季獲利有望繳出季增雙位數百分比的成績單。

針對本季各產品線出貨，滑鼠方面，羅美煒表示，雖然第2季一般滑鼠產品線會比第1季放緩，但電競滑鼠產品線需求看起來相當不錯，因此預期本季滑鼠產品線會比第1季成長，單季年增幅可望達30％以上。

遊戲機產品線方面，羅美煒指出，往年第1季都是遊戲機客戶拉貨淡季，因此第2季可望有回補庫存需求，本季拉貨動能有機會比第1季明顯成長。至於安防、OTS、射頻及藍牙等其他類別上，羅美煒表示，其他類別當中的各產品線各有增長，但整體會比第1季小幅增加。

新產品布局上，車用產品線仍在努力中，由於認證需要較長時間，短時間內不容易有太大成長動能。

原相 滑鼠 遊戲機

延伸閱讀

瑞鼎法說會／今年營收將顯著成長 展望樂觀

亞光首季每股純益0.4元 業外貢獻多

全民權證／義隆 瞄準偏價外

鴻海營收／AI發威！4月雙增超過10% 創同期新高

相關新聞

鈊象Q1每股賺14.45元 單季新高

遊戲股王鈊象（3293）昨（9）日公告首季每股純益14.45元，創單季新高。

原相本季獲利拚增雙位數

原相（3227）昨（9）日舉行法說會，財務長羅美煒指出，本季滑鼠、遊戲機及其他產品線都可望同步上揚，加上產品組合改善，毛...

台嘉碩下修本季展望

台嘉碩（3221）昨（9）日召開線上法說會，董事長黃鈺同表示，由於歐美市場與消費性電子仍需求不振，下修本季業績成長幅度，...

M31衝先進製程營收占比

矽智財（IP）廠商M31（6643）昨（9）日召開法說會，總經理張原熏表示，2024年營收目標年增雙位數百分比，看好先進...

大學光第1季每股純益3.59元 優於預期

大學光（3218）昨（9）日公布第1季財報，稅後純益3.04億元，年增14.2%，每股純益（EPS）3.59元。

明安每股純益3.02元 匯兌收益補

高爾夫球具代工大廠明安（8938）昨（9）日公布首季財報，受益認列匯兌利益1.85億元，單季稅後純益達4.16億元，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。