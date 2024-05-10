原相本季獲利拚增雙位數
原相（3227）昨（9）日舉行法說會，財務長羅美煒指出，本季滑鼠、遊戲機及其他產品線都可望同步上揚，加上產品組合改善，毛利率也有機會再攀升。法人預期，隨著營收、毛利同步看增，原相本季獲利有望繳出季增雙位數百分比的成績單。
針對本季各產品線出貨，滑鼠方面，羅美煒表示，雖然第2季一般滑鼠產品線會比第1季放緩，但電競滑鼠產品線需求看起來相當不錯，因此預期本季滑鼠產品線會比第1季成長，單季年增幅可望達30％以上。
遊戲機產品線方面，羅美煒指出，往年第1季都是遊戲機客戶拉貨淡季，因此第2季可望有回補庫存需求，本季拉貨動能有機會比第1季明顯成長。至於安防、OTS、射頻及藍牙等其他類別上，羅美煒表示，其他類別當中的各產品線各有增長，但整體會比第1季小幅增加。
新產品布局上，車用產品線仍在努力中，由於認證需要較長時間，短時間內不容易有太大成長動能。
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