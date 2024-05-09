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宏捷科財報／第1季獲利創十季新高 第2季展望樂觀

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）9日公告首季每股純益1.09元，創近十季以來新高，毛利率則連續三季站穩在二成大關之上，營運表現較去年顯著回溫。

宏捷科受惠AI帶動智慧手機復甦，推升首季財報亮眼。宏捷科指出，上季產能利用率約65%，手機佔比達73%，為最高的應用類別，而WiFi、VCSEL則各占4%及3%；以客戶地區分別，中國大陸占55%、美國25%、台灣18%、韓國2%。

展望未來，由於美系大客戶財報優於預期，因此宏捷科對後續營運持樂觀態度，並以「超級循環」（supercycle）周期形容下半年手機市場的強勁需求，儘管第2季為傳統淡季，但估計單季表現有機會不亞於首季，期盼維持月增、季增的成長趨勢。

此外，在三星、蘋果兩大指標廠推波助瀾下，2024年將是智慧手機邁入WiFi 7元年，有助於帶旺宏捷科業績表現。據悉，WiFi 5 僅採用一至二顆 PA，WiFi 6則使用三至四顆，WiFi 6E技術PA所需數量攀升到四至七顆，估計WiFi 7所需PA將達八至十顆，推升PA市場需求全面爆發。

宏捷科 智慧手機

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