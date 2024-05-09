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虎門科技財報／CAE需求旺 首季純益季增25%「攀十季高點」

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
虎門科技總經理楊涪嵐。記者曾原信／攝影
虎門科技總經理楊涪嵐。記者曾原信／攝影

虎門科技（6791）9日公告第1季財報，受惠電腦輔助工程設計（CAE）產品線擴增、市場需求成長，稅後純益達2,595萬元，季增25%，年增34.56％，創近十季高點，並寫下歷年同期最佳成績，每股純益1.24元。

虎門同步公告4月營收5,174萬元，月增1.3%，年增12.96％；累計前4月營收1.98億元，年增14.05％。

虎門指出，現代產品複雜性不斷增加，受惠算力進步，CAE模擬分析工具需求強勁成長，持續拓展產品線，滿足客戶不同應用需求，看好全年獲利成長可期。

虎門表示，今年以來CAE訂單維持雙位數成長，半導體、法人研發單位客戶需求仍暢旺，由半導體帶動的新興產業開發動能，也陸續反應在接單上。此外，工業4.0解決方案，協助中小企業升級轉型智慧生產，預期也將是未來重要的營運成長動能。

半導體 營收

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