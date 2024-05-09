衛司特財報／首季三率三升 EPS 2.28元
ESG概念股衛司特（6894）董事會9日通過今年首季財報，合併營收2.22億元，季減11.1%，年增25.5%。毛利率42.47%，分別季增5.68及年增3.8個百分點。稅後純益0.54億元，季增15.9%，年增44.7%；每股稅後純益2.28元。
因應海外業務量成長，衛司特董事會亦通過對泰國子公司增加投資金額議案。
衛司特首季除了毛利率較去年第4季成長外，營益率與淨利率，也同步回溫，分別來到29.28%及25.5%，表現優於去年第4季的25.95%及19.16%，交出「三率三升」的好成績。
衛司特今年前四個月合併營收3.03億元，年增31%。今天股價小跌1元，成交量64張，收233.5元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言