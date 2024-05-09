歷史新高 漢來美食第一季每股大賺4.73元

漢來美食公布今年第一季財報，營收16.79億元，季增28%、年增30%；稅後淨利2.00億元，季增近5倍、年增57%，每股純益4.73元。

漢來美食表示，第一季營業毛利率48%、營業淨利率15%、稅後淨利率12%、每股盈餘4.73元，各項數據都創新高，主要受惠農曆新年消費需求提高、宴會廳企業尾牙春酒旺季開出場次較以往成長許多，及台北漢來大飯店館內餐廳去年第四季加入營運後產能到位開始獲利，在展店效益及餐飲需求暢旺的帶動下，持續挹注營收成長動能。

漢來美食也公告4月單月營收3.86億元，月減21%、年增6%；累計1-4月營收20.66億元，年增24%。

漢來美食指出，第二季雖為傳統淡季，但從旗下餐廳訂位情形來看，母親節仍為聚餐需求高峰，加上端午節粽子送禮市場擴大，旗下餐廳今年持續推出多款粽子組合，銷售目標訂在1.5萬組，營收上看1500萬元、成長近20%，衝刺淡季營運動能。

展望後市，漢來美食持續推進展店計畫，其中「溜溜」酸菜魚4月於桃園中壢開出北台灣首店，下半年規畫再進駐南紡購物中心及遠百竹北店開出2家，今年營收有望倍增。另一人氣品牌「上菜」片皮鴨專賣店7月則將進駐高雄統一夢時代，開出該品牌第3家分店。

但受到缺工問題影響，漢來美食原定在台北漢來大飯店開出的高價鍋物及牛排館，已決定委外經營，目前已有洽談對象，最快可在第四季開幕。原預計年底進駐大巨蛋SOGO CITY的「島語」自助餐，預計在明年第三季後開幕。

此外，配合漢神百貨2025年第4季於台中洲際棒球場將開出大型購物中心，漢來美食也將有多支品牌進駐，齊力拓展北台中市場。