明安財報／首季獲利4.16億元 年增63.8%

高爾夫球具代工大廠明安（8938）9日公布首季財報，受益認列匯兌利益1.85億元，單季稅後純益達4.16億元，年增63.8%，每股純益3.02元。展望營運前景，該公司指出，第2季出貨可望呈現淡季不淡態勢，並於第4季重返旺季。

明安表示，分析第1季營運狀況，大致上與去年同期相當，但因子公司明揚去年9月發生工安事故被勒令停工至今，整體營收減為37.84億元，相較去年同期的49.84億元，減幅24%

獲利方面，在新台幣大幅貶值下，第1季認列1.85億元的匯兌利益，反觀去年同期則有6,600萬元的匯兌損失，一來一往，挹注單季交出4.16億元稅後純益成績，比去年同期的2.54億元，成長63.8%，每股純益為3.02元。

展望前景，該公司指出，由於客戶群新款式產品銷售獲市場好評，進一步有追加訂單落袋，第2季出貨有望呈現淡季不淡態勢，業績可能比上一季稍減；至於第3季則回復往年的淡季模式，惟不致於像去年跳水般跌至谷底。

而客戶群於第3季完成新品開模等量產前置作業後，一如去年，第4季將重新進入出貨高峰期，並有機會起碼延續至明年首季。

另外，明安董事會決議以發行新股為對價取得子公司明揚（8420）100%股權後，相關增資作業正進行中，預計增資1.44億元發行新股給除該公司以外的明揚股東；換股比例為明揚每1股換發明安新發行的0.54股，暫定股份轉換基準日為9月30日。