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再生醫療是什麼？雙法草案初審通過 三大爭議一次看

大學光財報／首季獲利3億元、年增14.2% EPS 3.59元超出預期

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

大學光（3218）9日公布第1季財報，稅後淨利3.04億元，年增14.2%，每股稅後純益（EPS）3.59元。大學光表示，首季獲利表現高出市場預期，主因產品組合調控得宜，費用控制不錯，帶動業績及價格有較好的成長，致今年首季毛利率61.71%，比去年下半年約59%高出兩個百分點。

大學光是國內雷射手術領導品牌，目前在兩岸同時擁有醫學事業、與光學事業兩大事業體。台灣醫學事業透過品牌授權，擁有29間大學眼科合作診所；大陸醫學事業擁有六家合作共建醫院。光學事業方面，大學光在台灣打造了31間大學眼鏡門市，在大陸也擁有五間眼科診所及醫院。

大學光表示，每年第1季因寒假、春節的假期挹注，屬於傳統旺季，今年首季營收10.71億元、又較去年同期小幅成長4.2%。但是今年公司強化了高毛利的兒童視力防控相關產品銷售，帶動業績成長逾兩成；此外，大學光的雷射手術客單價提高，白內障手術自費人數也增加。

不過，大學光今年首季的業績主要仍是來自台灣市場貢獻，業績成長一成以上，台灣今年仍會開二至三家新據點，並擴大三處既有據點，相對地大陸市場仍然受到景氣影響，首季業績出現負成長，預期大陸全年表現仍然保守。

大學光日前召開法說會時指出，高科技產品促使用眼過度導致多種視力及眼疾早發問題，整體而言超過80%的人口在年滿18歲時即罹患近視。不過目前雷射手術滲透率仍低，兩岸屈光雷射手術滲透率都不到0.4%，隨著醫療進步及患者接受度提高下，預期未來接受雷射手術的需求將逐漸增長。

營收 財報

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