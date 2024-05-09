亨泰光營收／4月6141萬元、年增18.7% 創同期新高

亨泰光（6747）9日公告4月合併營收6141.3萬元，創歷年同期新高，年增18.72%，主要受惠學齡兒童及青少年視光檢查及驗配OK鏡（角膜塑型鏡）延續到清明假期，以及中國大陸銷售業績持續回溫；累計今年前四月合併營收2.51億元，年增1.64%。

亨泰光也公布今年首季合併營收1億9,013萬元，與去年同期持平，稅後淨利4,903.9萬元，年減少8%，每股稅後純益（EPS）2.05元，主要係公司於第1季隱形眼鏡護理產品出貨比重增加，以及時空位移近視管理光學設計Spatio-Temporal-Optical-Phase（S.T.O.P.）多國多中心近視防控臨床試驗的研發進度，逐季發生相關研發費用。

亨泰光4月合併營收創歷年同期新高，主要在於公司拓展台灣及中國大陸診所通路有成，今年學齡兒童及青少年視光檢查及驗配OK鏡熱潮，從寒假期間延續至清明連假，4月份台灣與中國大陸地區銷售額分別較去年同期成長約24%與8%，由於近視管理產品屬於剛性需求，預估隨公司OK鏡市占率持續提升，銷售業績可望維持穩健的成長態勢。

針對首季財報，亨泰光說明，合併營收部分，由於1-2月受隱形眼鏡護理品代工廠及原廠產能吃緊，部分產品訂單遞延至3月份出貨，第1季合併營收與去年同期持平。目前隱形眼鏡相關護理產品供貨狀況均恢復正常，以目前訂單及銷售狀況來看，第2季營運可望維持雙位數以上的年成長率。

亨泰光表示，今年第1季營業費用率較去年增加約21個百分點，其中研發費用較去年同期增加約53%，主要在於公司積極展開S.T.O.P.多國多中心臨床試驗計畫，未來可望將近視管理技術應用在日拋軟式隱形眼鏡上，公司目前同時在中國大陸、西班牙、印度、台灣等地收案，進行各項臨床試驗，目標將於2027年將自有近視管理產品，從目前以亞洲市場為主的夜戴型OK鏡，拓展至涵蓋全球的日拋型近視管理軟式隱形眼鏡市場。

亨泰光進一步表示，第1季處份望隼科技50萬股，處分利益超過1.5億元，以目前公司股本進行換算相當於EPS貢獻約6.38元。唯本次處分利益屬於出售其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，並不會列在當期損益，而將納入全年可分配盈餘項目中，預期公司明年可發放之現金股利有望調高。

亨泰光對於整體營運展望持樂觀審慎態度，公司今年主要發展策略包括：（1）持續拓展亞太地區包含馬來西亞子公司、澳洲子公司及越南、菲律賓等市場的銷售通路布局；（2）以自主研發的周邊離焦等光學設計，推出近視管理用光學框架鏡片，拓展視力保健與近視管理市場覆蓋率；（3）運用多元光學技術，設計並生產各類功能性視光產品，滿足各年齡層族群在抗藍光、抗疲勞等視覺效能提升的需求；（4）杭州亨泰視覺科技有限公司預計將於今年底取得OK鏡產品註冊證，並以國產品牌爭取中國大陸地區二至四線城市的平價市場份額；（5）S.T.O.P.專利技術目前正在西班牙、印度、中國及台灣等地的醫學中心同步進行臨床試驗，以及產品通路的佈建，未來可望將公司的功能性視光產品擴大至標準化的日拋產品，銷售地區亦可望從亞洲地區拓展至歐美等地，進一步提升公司整體營運的成長動能。