宏捷科首季純益2.14億元 創2年半新高

砷化鎵產業走出谷底，PA（功率放大器）大廠宏捷科9日公布第1季財報，稅後純益新台幣2.14億元，季增40.7%，比起去年同期淨損1.95億元呈現轉盈，創下2021年第3季以來的近2年半新高，換算單季每股純益1.09元。

宏捷科第1季營收12.86億元，季增20.2%，比去年同期大幅成長2.77倍，改寫公司成立以來的最佳單季營收表現；獲利能力方面，宏捷科首季毛利率24.6%，比起去年同期的負34.49%大逆轉。

前兩年由於智慧型手機市場庫存調節，砷化鎵產業陷入低潮，宏捷科營運大受影響，不過隨著庫存整理逐漸告一段落，宏捷科2023年營運倒吃甘蔗，下半年業績明顯爬升，動能一路延續到今年初。

宏捷科日前表示，由於美國客戶首季財報優於預期，加上大陸手機市場復甦，預料第2季營運有望繼續成長，樂觀看待今年全年營運。