世界先進營收／4月33.88億元 月減6.4%

世界先進（5347）9日公布內部自行結算之2024年4月份合併營收約為新台幣33.88億元，較2023年同月新台幣35.69億元減少約5.07%，較上月營收新台幣36.21億元減少約6.42%。

至於世界先進1至4月份合併營收約新台幣130.21億元，與去年同期新台幣117.56億元相較則增加約10.76%。

世界先進先前30日召開法說會公布展望，總經理尉濟時說，淡季過後客戶需求持續復甦，新台幣32.1美元假設下，預期第2季出貨量季增17-19%、均價下滑2-4%，同時毛利率25-27%。

世界先進也預計，第2季和客戶協商後長期合約收入認列估計占2-3%營收。

世界先進並估地震影響部份出貨延遲，約2%出貨遞延至第3季，另外今年資本支出持續嚴格管控，維持38億元。

就403地震影響，世界先進提到，地震後廠區立即疏散後續確認環境無虞後讓員工復工，廠區設備80%一天內復原，多數廠區四天內恢復，晶圓二廠則約一周恢復，感謝所有工程師協力廠商在連假的無私奉獻。

就地震損失，世界先進指出，估計考量保險理賠後影響第2季毛利率1.5個百分點，出貨延遲已立即通知客戶並預計2%晶圓出貨將遞延到第3季。

世界先進預期，2024年產能338.7萬片年增1%，較先前2月說法略微增加，主要是晶圓五廠4,000片產能提前開出所致。

資本支出方面，世界先進提到，2024年持續嚴格管控，預估約38億元，60%用於晶圓五廠，剩餘用於其餘廠區的年度維修優化。相關說法較前一季法說會上維持。

訂單能見度，世界先進提到，歷經產業淡季後回穩，不過工業用與車用仍在調整，使客戶訂單能見度整體仍約2-3個月。第2季產能利用率季增10個百分點達到約65%左右。