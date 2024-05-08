CCL廠商台燿首季轉盈每股賺1.66元 全年目標優於去年
銅箔基板（CCL）廠商首季財報全數出爐，台燿（6274）8日公告財報，首季歸屬母公司淨利約4.52億元，如預期較去年同期轉盈每股賺1.66元，台燿全年營運目標優於去年，隨高階產品出貨提升產品組合優化目標較去年進步。
台燿去年首季受到大陸盈餘分配稅影響，單季本業維持獲利不過受一次費用干擾單季結算為虧損，不過去年第2季在無一次因素干擾後已順利轉盈，今年首季也持續獲利並較去年同期轉盈。
數據顯示，銅箔基板廠首季財報普遍優於去年同期，台光電已公告首季稅後淨利達19.8億元，每股稅後純益（EPS）為5.76元，創歷年同期新高。
銅箔基板大廠聯茂日前公告2024年首季財報，首季歸屬母公司淨利為1.54億元，首季受到季節性及工作天數影響，季減52.9 %，但年增107.6 %，優於去年同期，每股稅後純益為0.42元。
銅箔基板廠騰輝-KY今日也公告2024年第1季財務績效，營收10.7億元，毛利率35%，毛利率創新高35%獲利維持高檔，稅後純益0.9億元，EPS則為1.25元 。
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