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緯創4月營收月減 一票人唱衰「最爛的假AI」：跌停

他在鎖骨上窩「摸到1粒硬硬的」 就醫竟是肺部長腫瘤

櫃買中心擴大招募資訊人才

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心擴大招募資訊人才，倒數一周報名截止。櫃買中心積極打造多功能與多層次的全方位交易所，為因應變化快速的數位時代，將持續以強化韌性、數位轉型及永續轉型的核心理念，持續深耕櫃買市場發展，推動臺灣資本市場永續成長。

竭誠歡迎具數位創新能力的菁英加入櫃買團隊，展現專才。

本次招募報名時間至5月14日截止，一律採網路報名，招募應用系統開發、主機管理、資安、AI及大數據、資料庫管理五類資訊專才及護理人員。

資訊類歡迎應屆畢業社會新鮮人報考，招募資訊請參閱證基會招募專區（網址：https://examweb.sfi.org.tw/tpex20240601）。

募資 櫃買中心

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