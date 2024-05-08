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櫃買中心創新企業媒合 15日登場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心持續支持創新並落實企業永續發展，2024年度將陸續與四大聯合會計師事務所合作舉辦「創新x永續 創新企業媒合會」，建構創新企業與相關投資機構雙向對話空間。首場媒合會與勤業眾信聯合會計師事務所合作，並於5月15日登場。

創新是企業提升價值的驅動力，透過創新與改變，企業的服務或產品便能因應環境變化而滿足客戶需求。近年，在全球掀起ESG永續浪潮下，永續意識抬頭，「創新」之外，「綠色」及「永續」也成為熱門關鍵字。

本次活動邀請的十家創新企業，多能將永續元素融入其產品或服務，參與企業包括儲能電池系統的矽谷能源，循環包裝的配客嘉，永續驗證的亞瑞仕國際驗證，雲端應用的應援科技、騰雲運算，射頻及光學應用的倢通科技、上暘光學，專注微創器械的艾斯創生醫，金融風控應用的皓德盛科技，以及創新零售模式的居家先生。

本次媒合會除由企業發表業務簡報外，並安排創新企業與上市櫃公司投資部門或創投機構進行一對一的深入洽談與交流，協助串接資源並促成合作機會。

櫃買中心自2014年設立創櫃板以來，投入大量輔導資源，包括協同會計師輔導創新企業建置內部控制制度以強化體質，提供法律諮詢及參展補助，安排相關課程提升經營者及團隊的經營管理知識。此外，每年積極與相關中介機構合作舉辦資金或業務媒合活動，藉以提升創新企業知名度，加速成長茁壯。

櫃買中心

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