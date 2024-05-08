快訊

緯創4月營收月減 一票人唱衰「最爛的假AI」：跌停

他在鎖骨上窩「摸到1粒硬硬的」 就醫竟是肺部長腫瘤

新潤五大案 今年將入帳

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

新潤興業（6186）董事長郭長庚昨（8）日指出，該公司今年預計有五大案可完工入帳，預計完工量達132.5億元，且未來五年內都會有案子陸續完工。

郭長庚表示，近年政府打炒房已經告一段落，預期新政府上台後，房市走向更健全。新潤興業昨日公告第1季財報，稅後純益1.3億元，年增270%，每股純益（EPS）0.87元。

新潤今年預計有五大案可完工入帳，上半年完工個案為總銷23億元新北泰山區「新潤A5」，目前已售約九成，第3季則有總銷9.3億元的新北淡水區「新潤心苑」，已經100%完銷，以及總銷15億元的桃園蘆竹區的「新潤麗蒔」，已售約九成以上，另還有先建後售的商辦案「新知商辦大樓」總銷28.5億元。

另外，年底還有位在台北市南港區，與亞昕合建，分回55億、已售95%的「擎天森林」案完工，該案業績貢獻將延續至明年。新潤表示，明年起至2027年的三年完工案量可達214億元，中長期營收動能來源無虞。

此外，北士科被視為台北市最後一塊重劃區，近年吸引建商爭相插旗，新潤興業昨日也正式公開總銷百億元、位在新洲美段的新潤「士科大院.」。

商辦 重劃區 長庚

延伸閱讀

南港轉運站如北士科翻版？ 民眾黨：無限幻想「柯維拉」

全大運自由車／地主單日7金入帳 累積13金笑傲群雄

台南法拍會入帳76萬 中華貨車4組人馬競標32萬拍出

中油加盟站爆員工盜刷載具！被抓包會計竟替他求情：想考國營事業、別追究

相關新聞

智冠改選 引入白衣騎士

遊戲通路大廠智冠昨（8）日公告，將於6月24日舉行股東會全面改選董事。繼市場派網銀國際日前已提出董事候選人名單後，智冠也...

鈊象前四月賺逾兩股本

遊戲股王鈊象昨（8）日公告4月自結數，單月稅前盈餘達9.03億元，每股盈餘6.39元，創歷史同期新高，累計今年前四月每股...

是方AI智能中心將商轉

是方（6561）昨（8）日舉行線上法說，總經理劉耀元指出，新AI智能資料中心LY2將投入商轉，已銷售五成，AI、雲端用戶...

新普首季每股純益5.72元 將現季季增

新普（6121）受傳統淡季影響，昨（8）日公布首季稅後純益10.58億元，季減28.61%，年減14.9%，每股純益5....

雙鴻首季EPS 4.51元 出貨動能強

散熱模組大廠雙鴻（3324）昨（8）日公告今年首季每股純益4.51元，優於去年第4季2.59元及去年同期的3.22元，創...

旺矽首季EPS 4.18元 毛利率亮眼

測試介面廠旺矽（6223）昨（8）日公告今年首季獲利3.94億元，季增43%、年增40%，每股純益4.18元；單季毛利率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。