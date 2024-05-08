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振宇五金財報／首季獲利年增逾五成 單季每股純益0.98元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

振宇五金（2947）8日公告首季財報，營收5.12億元，年增10.41%，歸屬於母公司業主淨利1,887.2萬元，年增52.9%，單季每股純益0.98元，創近七季新高。

振宇五金表示，隨著租地自建門市陸續開幕，營運量能增加，今年起已逐漸恢復費用率的調節，將可迎來更多成長動能，另外，自2017年起長期深耕標租土地及地上權策略奏效，以租地自建街邊店方式深入社區，近八年來公司共標得11件，且鎖定存續期間15至50年之地上權及標租案，主要看中土地取得成本低、租期長以及漲價幅度低等穩定優勢，具有高度成本效益，未來將持續深耕並加速拓展據點以提高市占率。

振宇五金門市數每年以10%成長至年底可望逾86家，因應展店需求擴大招募營運菁英，上月共參與7場就業博覽會包含，新北市政府就業服務站、國立聯合大學、中華大學、朝陽科技大學及屏東大學等，振宇五金表示，透過完整五金訓練及升遷機制，培育新進人員成為門市主管，歡迎應屆畢業生及業界優秀人才轉職加入。

振宇五金8日並公告4月合併營收1.73億元，年增11.86%，累計前四月營收6.85億元，年增10.77%。

營收

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