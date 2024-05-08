東研信超財報／首季重回獲利、EPS 0.53元 將擴充大電壓特殊規格檢測

專業電子檢測廠商東研信超（6840）今日公告2024年第1季營運成果暨4月合併營收概況。2024年第1季合併營收新台幣1.88億元，營業利益508萬元，稅後淨利1,330萬元，每股稅後盈餘0.53元，終結連四個季度虧損，營運重回獲利表現。今年1月起電測認證已開始投入營運，未來將持續擴充大電壓、大電流特殊規格檢測量能，推升集團向上成長動能。

東研信超說明，第1季毛利率42％，較上季增加17個百分點，與去年全年相較，亦增加10個百分點，主要係全面停止外包業務，得減少額外營業成本，亦推升營利率與淨利率分別為3％與7％。

東研信超說明， 累計前4月營收為2.56億元，年增5.76％ ，今年5G NR及WiFi6/6E滲透率持續提升，加上AI浪潮帶動，有助周邊裝置數量增加與種類多樣性，挹注檢測量能，帶動營運表現回升。

東研信超說明，首季終結連四個季度虧損，重回獲利表現，主要由於公司去年第4季陸續取得NVLAP及A2LA認證資格，重新啟動出具FCC報告業務，使檢測訂單回流挹注營收成長，加上營業成本控管有成，毛利率已見明顯回升，推升營運表現轉虧為盈。

東研信超指出，今年全球5G NR及WiFi6/6E滲透率持續提升，將有助周邊裝置數量增加與種類多樣性，包括網通、工控與智慧家庭產品等其他電子產品，公司營收來源分布平均，推廣更多元領域政策。

東研信超說明，未來東研信超亦將持續擴大檢測量能，2023年資本支出為1.7億元，主要用於投資用於軌道交通及AI伺服器相關之大電壓、大電流之特規檢測實驗室，2024年則預計投入1.3億元，用以擴增現有檢測量能，推升集團向上成長動能。