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平和環保17日掛牌

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

創新板即將再添新兵。由福邦證券主辦承銷的平和環保（6771）昨（8）日以競價拍賣完成初次上市普通股股票承銷，預計5月17日以每股55元掛牌上市。

證交所表示，平和環保創新板初次上市普通股股票承銷案，採全數競價拍賣方式辦理，平和環保辦理競價拍賣股數1,700仟股。本次參與投標的投標單筆數計678筆，合格標單共491筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低得標價格65元、最高得標價格75元、得標加權平均價格68.66 元，承銷價格55元。

平和環保成立於2006年，主要提供客戶廢（汙）水代處理、廢水處理藥劑及耗材製造和銷售、廢棄物清除業務及水務代操作等業務，目前代處理廢（汙）水種類，包含一般重金屬、鉻系、鎳系及氨氮四種水系。平和環保去年營收新台幣6.09億元，稅後淨利1.36億元，每股稅後純益（EPS）4.76元，營運表現亮眼。

隨著環保意識抬頭及政府對環保法令日益嚴格，平和環保透過廢汙水處理獨門技術逐步累積競爭力，可彈性調整每批廢汙水水質處理方式，而部分高濃度廢水液以化學處理方式的成本遠低於以廢水液焚燒方式，能大幅度減少碳排放量，為產業環保帶來解決方案。

創新板 環保 股票

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