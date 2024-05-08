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雙鴻首季純益3.95億元 創歷年同期新高

中央社／ 台北8日電

散熱模組大廠雙鴻今天公布2024年首季財報，稅後純益3.95億元，年增42.5%，季增77.1%，創歷年同期新高，換算單季每股純益4.51元。

雙鴻第1季毛利率24.47%，比去年同期拉升2.14個百分點，也較去年第4季微增0.25個百分點。

看好AI伺服器帶動散熱需求暴增，雙鴻今天董事會通過發行國內第5次無擔保轉換公司債，發行總面額為15億元，發行期5年，票面年利率為0%，發行價格將依票面金額100%至100.5%發行，將採詢圈方式全數辦理對外公開承銷，取得的新資金將用來充實營運資金。

另外雙鴻也加碼泰國投資，今天董事會決議增資子公司泰鴻科技，金額3000萬美元（約新台幣9.7億元）。泰鴻主要是因應貿易戰下，分散供應鏈到東南亞，為第1家到泰國投資的台灣散熱模組廠。

雙鴻昨天也剛公布4月營收12.15億元，月增6.9%、年增41.1%，創歷年同期新高。累計雙鴻今年前4月營收43.65億元，年增率5.4%。

雙鴻主管指出，4月營收成長主因來自客戶對水冷板需求增加，不僅舊案出貨提升，新案也開始量產出貨，帶動整體營運動能轉強。

法人認為，AI伺服器需求不墜、通用型伺服器也出現回溫跡象，加上搭載輝達（NVIDIA）AI新晶片GB200的伺服器今年底也將開始出貨，帶動水冷散熱需求，有利散熱廠營運後勢。

伺服器 雙鴻

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