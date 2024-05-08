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振大營收／4月3.88億元、月減年增

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

興櫃成衣大廠振大環球（4441）8日公告4月營收為3.88億元，月減6.05%、年增3.3%；累計前四月營收14.58元億，年減2.8%。公司表示，從6月開始進入旺季，目前訂單已到第3季，前三季營收有望逐季成長。

振大表示，目前訂單能見度到第3季，隨著美國消費市場經濟復甦，明顯看到零售通路及電商為感恩節跟聖誕節檔期陸續鋪貨，拉貨動能轉強，從6月開始進入旺季，看好前三季營收逐季成長。今年公司發展策略依產能規劃採選擇性接單以高毛利產品為主，非洲產區產能占比增加亦有助整體毛利率提升。

展望未來，公司著重於產品組合升級和雙產區競爭優勢。在客戶方面，除了高毛利貢獻的美系客戶持續增量外，預計將版圖拓展至日本和歐洲；在產區方面，越南產區已完成太陽能發電、水資源循環及自動化設備設置，配合越南出口免稅協定有利爭取日歐客戶。非洲產區目前產線產能全滿，成本競爭力優勢受客戶關注，公司正積極擴充非洲ESG新廠，更吸引美系運動品牌喜愛，預計在2025擴廠完成後，有助於大幅度提升營收及獲利能力。整體來看，公司在產品、客戶和產區方面的策略都顯示良好的發展潛力，值得期待未來成果。

營收 非洲

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