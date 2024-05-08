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新普財報／首季 EPS 5.72元 全年營運將呈現季季增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組龍頭新普（6121）今年首季歸屬於母公司業主淨利10.58億元，季減28.61%、年增14.88%，每股純益（EPS）為5.72元，展望後市，法人預估新普首季為全年谷底，營運將呈現季季增態勢。

新普今年第1季營收175.82億元，季減25.75%、年減8.9%，毛利率12.92%，季減0.68個百分點、年減1.56個百分點，營益率7%，季減1.47個百分點、年減1.99個百分點，稅後純益10.58億元，季減28.61%、年減14.9%，單季EPS達5.72元。

展望後市，法人預估，新普首季為全年單季營運谷底，接下來將呈現逐季增長態勢，預估全年營收表現將優於去年。

法人指出，新普今年IT與非IT業務皆會增長，其中，IT業務增長主軸將為NB應用。PC產業在走過去年衰退，今年在傳統換機潮時間來臨，加上AI PC等新需求出現下，產業界大多預估今年PC產業出貨量將重回成長，而新普也將受惠。

法人表示，至於新普平板及智慧手機應用部分，主要仍要看蘋果今年iPad、iPhone事業表現。值得一提的是，今年新普4月營收月增長，主要就受惠蘋果拉貨增溫。

新普董事長宋福祥看好今年全球筆電、平板及全球智慧手機出貨需求均呈現溫和成長，其中，NB在AI應用下，AI PC帶動規格要求提升，將為主要成長力道關鍵。且2024年新普在新事業上的整體發展仍是樂觀看待，因此，預估今年新普IT及非IT產品銷售均有機會較去年小幅增長。

此外，新普今年另一大增長主要看非IT業務表現，該業務去年占新普業績比重約為12%，相較前一年度下滑，主要是因負責新普集團IT業務的子公司AES-KY（6781）受LEV（輕型電動車）業務下滑所致。

不過，法人預估，AES今年上半年營運雖仍處於保守，主要是因LEV業務仍在谷底，但隨著下半年伺服器BBU客戶拉貨動能增加，加上輕型電動車業務回溫，預估下半年業績將呈現逐季增長，整體而體，AES今年下半年業績將優於上半年，全年營收表現將優於去年。換言之，新普今年非IT業務將重回成長軌道。

新普 營收

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