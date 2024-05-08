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重啟購物站布局疫後商機 寶得利拚8月損平

中央社／ 台北8日電

寶得利過去經營陸客購物站為主，疫後轉攻韓國團、東南亞團購物站，已有初步斬獲，董事長張雅琍表示，近期在台陸續新增北、高兩間購物站，加上馬來西亞3家據點的銷售挹注，今年8月有望損平，終結長年虧損局面。

寶得利董事長張雅琍今天接受媒體訪問時表示，期待兩岸觀光鬆綁，看好「下半年是一個好的時機點」，近幾年因應陸客減少，疫情衝擊旅遊市場，寶得利連虧數年，並規劃轉型，隨著疫情後旅遊商機爆發、兩岸觀光交流有望重啟，寶得利逐漸回歸本業經營。

寶得利公布今年2、3月合併虧損新台幣460萬元，每股虧損0.03元，已連續虧損8年；張雅琍預估，在旅遊商機重新挹注下，今年8月有望達到損益兩平，且是在主攻韓國團、東南亞團的狀況下，若能有陸客商機錦上添花，有望早日終結年年虧損的局面。

張雅琍說，陸客暫緩來台後，購物站本業已經轉往瞄準韓國團和東南亞客群，且有所斬獲，今年也將一口氣拓展新的購物站店，期望大啖疫後復甦的台灣入境旅遊商機，同時靜候兩岸觀光鬆綁傳出佳音。

她表示，近年已經在台灣北、高兩地增加大型購物站點，包括台北新生北路的「艾伊昶」購物站占地1300坪，主要經營牛樟芝、玉石、精品、伴手禮等產品銷售，受惠韓國客、東南亞觀光客增加，今年2月後單月營業額已達4000多萬元，較去年單月增加約1000萬左右；高雄左營區會開出600坪的珠寶專賣店。

寶得利在馬來西亞也有經營購物站，過去專接陸客團，現在接待的越南團量已不輸陸團，但人均消費較台灣據點相比差距達4倍。

張雅琍指出，3家購物站都挺過疫情期間，目前有土產專賣店、珠寶專賣店，生活寢具店預計5月開張營業，6月底會調整產品結構，導入台灣銷售模式，看好能創造跟台灣購物站一樣好的人均消費。

她表示，去年6月底，寶得利透過合夥投資，在福建平潭開出台灣免稅商城，是目前中國最大的台灣免稅商品店，預計今年10月會再新增珠寶店，看好成為另一股營運成長動能。

東南亞 觀光 陸客

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