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新普首季純益10.58億元創4年新低 下半年重拾成長

中央社／ 台北8日電

淡季效應，加上AI新筆電推出前的觀望效應，NB電池模組廠新普今天公布第1季營收175.82億元，年減8.9%，稅後純益10.58億元，較去年同期衰退14.9%，創下2020年第1季以來近4年新低，單季每股純益5.72元，仍賺進半個股本。

由於規模經濟縮減，新普第1季毛利率12.92%，較去年同期下滑1.56個百分點；營益率6.92%，比起去年同期的8.99%滑落2.07個百分點，雙率雙降。

法人表示，新普第1季營運下滑，主要受到淡季效應影響，加上電腦大廠正在蘊釀全新的AI PC，預計下半年出籠，新機推出前出現觀望效應，第1季拉貨動能不明顯。

展望後市，新普第2季營運可望優於第1季，不過真正的動能，還是要等到下半年AI PC推出後，新普營運將重拾成長力道。

AI 新普

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