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平和環保競拍完成、均價68.66元 5月17日創新板掛牌

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

平和環保（6771）創新板初次上市普通股股票競價拍賣承銷作業，8日完成電腦開標作業，本次辦理競價拍賣1,700張，最低得標價格為65元，最高得標價格為75元，各得標單之價格及其數量加權平均價格為68.66元，為最低競價拍賣承銷價格之1.44倍，平和環保預計5月17日於創新板掛牌上市，承銷價格為55元。

平和環保此次辦理上市前公開承銷現金增資發行新股1,700張，全數對外競價拍賣已圓滿完成，此次參與投標之合格件共491筆，合格投標量8,229張，競價拍賣超額認購比率為4.84倍，市場反應熱烈。

平和環保為國內少見可提供連續24小時代處理廢水服務的廠商，主要處理特殊工業廢水，目前擁有將近100家客戶，下游客戶涵蓋金屬表面處理、化工、紡織、電子、生技醫療…等產業，廢水代處理量穩定且具經濟規模優勢。

作為環保產業的一環，平和環保以零廢棄為目標，創造循環經濟效益，同時，平和環保也研發朝向低耗能、低化學添加劑的友善環境處理法方向發展，成為協助客戶在企業永續發展的關鍵角色。目前岡山本廠提供回收水供給客戶使用於中低階製程，將持續提高廢水回收率，並計畫導入再生水相關製程。

此外，廢水處理過程產生的污泥、重金屬等也開發再利用，目前已量產再生混凝劑，可再運用於廢水處理過程作為污泥混凝沉澱之藥劑；以高濃度氨氮廢水回收再利用為主的子公司平和材料開始營運後，也將開發再生氯化銨產品，可提供電鍍及金屬表面處理業使用。未來並規劃開發鎳電鍍廢水回收利用技術，將回收之鎳離子（Ni）循環再利用；廢水處理後的污泥亦規劃回收再製成低強度混凝土，可用於路基、管道回填，朝零廢棄目標邁進。

創新板 環保

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