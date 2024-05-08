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威剛首季每股3.62元 寫下11季來新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛董事長陳立白。圖／聯合報系資料照片
威剛董事長陳立白。圖／聯合報系資料照片

威剛（3260）今日公布第1季財報，受惠記憶體價格揚升，第1季毛利率26.43%、營業利益15.47億元，同步改寫單季歷史高點，首季稅後純益年暴增17倍，每股3.62元，也寫下登上近11個季度以來高點。

威剛今日舉行董事會通過2024年第1季財報，單季毛利率不但較去年同期大增近15個百分點，季增逾6個百分點達26.43%，創單季新高；同步推升營業利益年跳增36倍，季增43.87%達15.47億元刷新單季本業獲利紀錄。

此外，第1季營業利益率14.21%及稅前盈餘14.78億元，雙雙站上歷史次高。單季稅後淨利較去年同期躍升17.6倍達10.59億元，季增45.51%；歸屬母公司業主純益年增42倍達10.6億元，季成長50.5%。以加權平均股數2.93億股計算，每股純益3.62元。

展望記憶體市況，威剛認為，全球掀起AI浪潮將推動今、明兩年記憶體進入供不應求階段。目前所及的AI需求都只是剛起步，隨著AI PC、AI手機等硬體與軟體快速生成，雲端運算擴張至邊緣運算，預期上游原廠產能增加的腳步恐將追不上全球AI需求擴張的速度。因應下半年傳統旺季與新產品需求興起，威剛未來營運策略除了持續高精準進行庫存布局與調控，也將自第3季起推出AI相關應用產品，搶占未來龐大商機。

AI 威剛

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