倍力營收／第1季與4月雙創同期新高 剛性需求旺、前景佳

資訊軟體整合服務商倍力（6874）8日公告第1季合併營收達6.92億元，年增21.29%，創下同期歷史新高；稅後淨利3,084萬元，EPS與去年同期皆為 1.4元。此外，倍力也公布4月營收為新台幣2.55億元，年增161.59%，同樣也創下歷史同期新高，前4個月合併營收達9.47億元，年增41.77%。

倍力表示，公司近年來積極招募人才以拓展自有產品研發與銷售，及積極舉辦行銷活動增加產品曝光，故近期營業費用稍微提升。而自有產品毛利相對代理產品高，且法遵上不論是上市櫃公司因應提前公告財務自結數所需要的「財務報告書解決方案」或是符合全球規範與企業淨零碳排需求的「碳管家CarbonKeeper」皆屬市場剛性需求，可穩定堆疊營收，因此隨著產品用戶持續增加，毛利與獲利表現皆值得期待。

倍力董事長許金隆表示，碳管家通過SGS確效，符合ISO 14064-1:2018標準，除了原有的組織碳盤查功能外，5月並發表「產品碳足跡」功能，該產品適用於各種不同的產業，不論是商品或服務類型，皆可為企業提供ISO 14067高效率碳管理的全方位解決方案。碳管家的應用範圍廣泛，萬用表單的設計讓使用者可以便捷地因應不同企業與地區自訂表單，甚至直接匯入既有Excel表單檔案後，系統會自動整理舊資料，從而省去了人工整理的麻煩，大大提高數據蒐集的效率與彈性。

同時，它還能滿足環境部、金管會、供應鏈及國際碳稅等多方面利害關係人的需求，透過自動計算數據，一鍵產出不同的報告書，是市場上達到多項獨特功能具備高效率碳管理能力的系統。現行的金融控股公司客戶在台灣有數百家營運據點，因此數據的蒐集、儲存都會非常複雜與耗時，使用碳管家後，具備自動化收集電費單、水費單和出差勤公里數等功能，一鍵產出報表，可簡單、快速完成資料的蒐集與分析。

許金隆表示，上市櫃公司與大型企業在組織碳盤查與產品碳足跡計算上相對複雜與重要，做好有效碳管理已是目前全球企業的剛性需求，而數位工具與智慧化設備的有效搭配也是企業達成雙軸轉型非常重要的利器。而倍力也將在今年6月20日於茹曦酒店舉辦「CIO年會」，會中除將針對如何做好「智慧化端點防護」、「帳號資安」、「資料資安」等三大資安議題進行分享展示外，也將與「ESG永續行動生態圈」的夥伴Cisco（台灣思科系統）聯手推出碳管理自動化資料收集解決方案。