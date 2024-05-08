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世禾財報／首季營收年增6.1% EPS 1.47元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
世禾科技。 圖／翻攝自世禾官網
世禾科技。 圖／翻攝自世禾官網

世禾（3551）董事會8日通過今年首季財報，合併營收6.1億元，季增4.7%，年增6.1%。毛利率34.73%，分別季減1.34及年減4.48個百分點。稅後純益0.82億元，季增11.8%，年增2.1%；每股稅後純益1.47元。

世禾2023年合併營收22.89億元，毛利率37.4%，年增0.25個百分點。稅後純益3.14億元，年減13.5%；EPS為5.58元。世禾董事會決議擬以盈餘配發1.2元現金股利，並以資本公積配發1.6元股利，合計擬配2.8元現金股利，配息率約20.2%。這項盈餘分配案將於6月27日股東常會承認。

世禾是台灣第一家專業再生洗淨處理廠，成立於1997年6月，工廠設在新竹及台南，就近服務半導體及面板等高科技廠商外，也在中國大陸的成都、合肥、廈門、東莞建廠，並南向新加坡服務半導體產業聚落。世禾於2008年股票上櫃掛牌以來，迄今仍是台灣唯一上市櫃的設備潔淨再生服務廠。

世禾主要提供清洗機台的設備廠牌，含括國際設備大廠如應用材料、科林研發、東京威力科創（TEL）、ULVAC、ASML等。台灣主力客戶如台積電（2330）與群創光電（3481），中國大陸前二大面板廠京東方、華星光電及半導體廠都是客戶。

半導體

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