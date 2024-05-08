威剛財報／第1季毛利率、本業獲利創新高 EPS 3.62元

受惠低價庫存效益發酵，記憶體模組廠威剛科技（3260）第1季毛利率26.43%、營業利益15.47億元同步改寫單季歷史高點，稅後純益年增17倍，每股純益3.62元，登上近11個季度以來高點；威剛看好在記憶體景氣上升格局下，今年本業獲利將大步走揚，全年度營運績效與毛利率將挑戰新猷。

威剛董事會8日通過2024年第1季財報，單季毛利率不但較去年同期大增近15個百分點並季增逾6個百分點達26.43%，創單季新高；同步推升營業利益年跳增36倍，季增43.87%達15.47億元，刷新單季本業獲利紀錄。

第1季營業利益率14.21%及稅前淨利14.78億元，雙雙站上歷史次高；單季稅後純益較去年同期躍升17.6倍達10.59億元，季增45.51%；歸屬母公司業主利益年增42倍達10.6億元，季成長50.5%。以加權平均股數2.93億股計算，每股純益3.62元。

展望記憶體市況，威剛認為，全球掀起AI浪潮將推動今、明兩年記憶體進入供不應求階段。目前所及的AI需求都只是剛起步，隨著AI PC、AI手機等硬體與軟體快速生成，雲端運算擴張至邊緣運算，預期上游原廠產能增加的腳步恐將追不上全球AI需求擴張的速度。

威剛表示，因應下半年傳統旺季與新產品需求興起，未來營運策略除持續高精準進行庫存布局與調控，也將自第3季起推出AI相關應用產品，搶占未來龐大商機。