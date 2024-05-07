和迅營收／4月年增168％達1,822萬元 創歷史單月次高

興櫃再生醫療公司和迅（6986）7日公布4月營收1,822萬元，月增168％，年增168％，累計今年1至4月營收3,778萬元，年增201％。

和迅表示，4月營收年增率168％，主要受惠於客戶委託之細胞治療製程開發服務的需求明顯增加，其4月單月委託開發服務收入明顯較去年同期成長100％，是貢獻公司整體業績改寫歷年單月營收次高的關鍵因素。

從目前和迅客戶委託開發細胞治療之服務進度來看，已協助多家再生醫療公司提供臨床試驗時所需的製程優化技術、產品開發、臨床試驗用藥生產，若一切進度如預期推進下，有機會於今年下半年起陸續進入製劑委託生產服務（CMO）將有機會帶動和迅今年整體營運繳出亮麗的成績單。

和迅表示，今年以來為擴大業務接單動能，同時進行細胞製備廠的產能製程效率提升與廠區優化調整，日前新產線配置已完成，並已與相關單位進行申請變更，有機會於第2季底前完成並開始進行接單量產，未來整體產能規劃包括細胞培養拉升到10公升等級、外泌體產量達百公升級而每天的細胞製劑量也擴增達到每天超過1萬劑，躍升到台灣前三大符合國際規範的細胞製備廠。

升級後的產能不僅保持和迅細胞產品與細胞衍生物的安全性、純度、活性等都符合國際標準，也可以以滿足更多CDMO客戶的需求成長以及用於國際CDMO市場開發，為公司的營運成長再添動能。

和迅表示，近期行政院院會通過「再生醫療雙法」包含《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》兩草案，預期未來若法案順利獲立法院三讀並實施，將有助於加速再生醫療研發成果，擴大應用於臨床醫學，更以期塑造再生醫療產業成為台灣新「護國群山」。和迅看好台灣「再生醫療雙法」孕育多年，有望掀起新一波市場商機，因此升級產線擴增產能以期為公司帶來良好的CDMO/CMO接單強勁成長動能。

除了營運持續成長，和迅也致力於幹細胞新藥研發及開發，透過「異體間質幹細胞」與「幹細胞衍生物」等新一代細胞藥物，鎖定治療現有藥物無法滿足的「心血管疾病」空缺市場，進行相關適應症新藥開發，針對心血管疾病的臍帶間質幹細胞臨床試驗正積極推進中，目前已與台北知名醫學中心合作共同展開收案工作，預計最快今年內完成第一階段收案，並加速後續臨床試驗進度，可望為台灣病患帶來更多治療希望。