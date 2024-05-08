昇達科4月營收月增20% 低軌衛星報捷

昇達科（3491）昨（7）日公布4月營收2.23億元，創新高，月增20.5%，年增47%，主要受惠低軌衛星產品出貨年增近六倍，貢獻營收比重來到四成以上。

法人看好，昇達科兩大低軌衛星客戶訂單持續增溫，該公司目前來自低軌衛星整體已交及待交訂單金額6.6億元，今年營收可望成長四成，毛利率維持五成水準。

昇達科指出，4月營收受惠低軌衛星營收增幅明顯，低軌衛星相關營收來到0.96億元，月增55%，年增589%，單月低軌衛星貢獻營收比重衝上43.2%，高於第1季的32.8%及去年全年的15.1%。

因應客戶需求，昇達科指出，除依原計畫已在越南擴廠，並同步展開泰國廠建廠與台灣產能擴增。

昇達科日前於法說會中指出，低軌衛星出貨旺，推升毛利率成長。