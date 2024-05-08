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緯軟4月營收締新猷

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
緯軟董事長蕭清志。 (聯合報系資料庫)
緯軟董事長蕭清志。 (聯合報系資料庫)

緯創集團旗下緯軟（4953）昨（7）日公告今年4月營收，繳出雙成長佳績、月增3.1%，睽違三個月再度寫下單月歷史新高紀錄，展望後市，緯軟表示，在大客戶加持下營收持續穩健向上，預計第2季年增及季增動能無虞。

緯軟公告自結4月單月合併營收為8.53億元，年增19.7%；至今年4月止之累計合併營收為32.71億元，年增18.2%，亦為同期新高。

展望後市，緯軟表示，大客戶加持下營收持續穩健向上，第2季年增及季增動能無虞；緯軟今年首季為全年營運谷底，後續營收成長可期。

緯軟先前定調今年營運仍將維持去年態勢，在亂流逆風中奮力向前飛行，2024年主要增長動能來自大型網路及新能源客戶，營運表現將優於去年。法人預估，緯軟今年業績將延續去年年增雙位數百分比動能，年營收挑戰百億元大關，業績、獲利可望續創新高。

緯軟董事長蕭清志先前表示，中國大陸市場占緯軟營收比重近70%，今年上半年大陸市況仍可能震盪整理，但大陸官方已調整政策，積極發展自駕車、半導體及AI等高科技，並提振經濟與房地產市場，期盼大陸市場下半年表現能優於上半年。

營收

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