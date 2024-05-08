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朋億上季 EPS 3.28元 帆宣2.42元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

朋億*（6613）董事會昨（7）日通過今年首季財報合併營收22.47億元，季減16.3%，年增43.4%。毛利率24.12%，季減5.68個百分點、年增1.91個百分點。稅後純益2.44億元，季減27.8%，年增131.6%，每股純益3.28元，是近二年同期新高。

朋億總經理馬蔚表示，因應客戶需求，子公司銳澤決定在日本設立子公司，預計第2季完成，並已確定派任主力人員及相關專案框架。日本子公司主要進行二次配工程，至於設備方面將與日本住友化學工程合作。

帆宣董事會昨日通過今年首季財報合併營收146.15億元，季減4%，年增5.3%。毛利率7.07%，季減1.47個百分點、年減2.14個百分點。稅後純益4.88億元，季增56.4%，年增7.1%，每股純益2.42元。首季營收、稅後純益及每股純益均為歷史同期新高。

帆宣董事長高新明表示，首季產業景氣有挑戰性，預期下半年迎來旺季。帆宣目前在手訂單超過600億元，今年可望穩健成長。因應通膨與物料漲價，看好2025年營運成長，主要因應客戶端的需求，台南六廠明年投產並逐步放量。該廠是因應客戶大尺寸設備的訂單需求，估年產值約10億元。

帆宣 日本

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