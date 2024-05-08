雅茗上季 EPS 3.69元 捷迅1.35元

手搖飲知名品牌大廠「快樂檸檬」雅茗-KY（2726）今年首季受惠於出售大陸股權獲利挹注，稅後純益達9,554萬元，寫下近年來的獲利好成績，每股純益為3.69元，創下歷史新高紀錄，去年同期則為虧損。

今年美國手搖飲品布局相當可期，成功打入美國拉斯維加T-Mobile Arena運動/演唱會場館設立直營門市，今年本業會逐季攀升。

雅茗-KY昨（7）日舉行法人說明會，首季營運走出谷底，總經理江錫毅表示，今年集團內外導入數位化AI工具，大幅提升行銷與生產效率，並打造一站式智慧飲品解決方案，在全球大缺工的環境下，可以節省至少一半的人力，同時縮短教育訓練時間。

江錫毅指出，在美國要進攻消費市場，各種大型的球場進駐是一大關鍵，今年持續快樂檸檬手搖飲品牌深耕美國市場，並且引進新型AI+智慧化茶飲設備，不斷拓展多元商業渠道，則能增長品牌聲量與銷量，最重要唯有強大的快樂檸檬品牌力才能打造「全球茶飲最佳創業平台」。

捷迅昨日經董事會通過今年配發現金股利5元，現金殖利率為5.7%；並通過第1季合併財報，每股純益（EPS）為1.35元；4月營收4.06億元，年增75.6%。

捷迅首季稅後純益為4,728萬元，年減22.6%，每股純益1.35元，獲利優於疫情前，只是去年同期基期較高，所以出現年減。

隨著航空貨量回升，4月營收4.06億元，不僅月增26.42%，較去年同期增75.63%；累計前四個月營收較去年同期成長32.66%。

捷迅表示，不斷持續新增國際知名客戶群，且在各項服務產品的獲利挑戰成長，今年則是非常樂觀跟隨客戶訂單增加，載貨量及營收將雙創佳績。