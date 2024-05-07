亞電財報／首季 EPS 0.13元 匯兌利益進補與車用成長

亞電（4939）今日公告2024年第一季營運成果暨4月營收概況。稅後淨利1306.7萬元，分別年增13.34%、21.82%與143.65%，每股稅後盈餘（EPS）為0.13元。2024第一季匯兌利益為1041.4萬元，公司提到，受匯兌利益挹注與車用成長。

亞電同步公告4月合併營收為1.37億元，累計前4月合併營收為4.94億元。

展望今年，亞電指出，車用與摺疊螢幕手機市場穩定成長，亞電將維持審慎樂觀態度。

由於終端消費電子產品庫存調節已進入尾聲，電子供應鏈拉貨潮將重新啟動，亞電說明，2024年第一季每股稅後盈餘（EPS）為0.13元，獲利表現皆較去年及上季有顯著成長。

產品組合方面，亞電指出，電動車相關應用穩定成長，高階醫療電子用品亦持續挹注，使毛利率維持22%左右水準，與去年同期相當；此外，本季匯兌利益為1041.4萬元，挹注獲利表現。

亞電同步公告4月合併營收為1.37億元，累計前4月合併營收為4.94億元，分別年增20.38%與15.21%，亞電指出，由於江蘇東台廠已開始進入量產階段，加上全球淨零碳排趨勢，以及中國境內持續推出電動車補助優惠政策，帶動電動車市場規模穩定成長，車用軟板需求亦不斷擴增，有助亞電營運規模向上升級。

此外，亞電指出，隨著電子世代演進，5G、AI、儲能對高頻相關材料需求日益擴大，亞電亦積極投入相關產品研發，並擴大產品應用領域，其中以自製PI覆蓋膜、高頻產品(高頻基板)、高頻電磁遮罩膜(自製PI型EMI)、導電膠及自製TPI基板的開發為研發重點，未來將持續對高單價及高毛利產品加以開發及改善，創造產品獨特性與競爭優勢。

亞電指出，亦將持續提高昆山、東台兩廠製程良率及生產效率，成本下降及提高毛利率以利爭取訂單，而受惠AI應用需求，SoC產業及GPU效能更新速度加快，薄型化及密集線路的需求增加，對耐離子遷移的要求更高，目前亞電耐離子遷移覆蓋膜已取得客戶認證並量產，將可望挹注營運成長動能。