精華營收／4月減逾1成 訂單暢旺但缺工導致營收不如預期

精華（1565）7日公告4月營收3.29億元，月減12.73%、年減12.64%，不如市場預期，累計前四月營收14.29億元，年減5.26%。精華表示，中國大陸今年以來訂單增加，日本市場也復甦，不過，公司因人力回補的速度趕不上訂單成長的速度，是以營收難反應實際接單狀況。展望第2季，能否較去年同期成長需視人力回補的速度而定，目前看來618檔期的需求較去年略好。

精華因去年整體產能稼動率不高，因此，去年底產線人員就開始遇缺不補，今年以來，不少主要市場需求增加，公司自3月開始重新回補人力，不過，因人員回補進度不如預期，造成單月接單金額雖有3.5億至4億元之間，但實際出貨難有此水準。公司表示，目前人力缺口約10%，預計在1~2個月內補齊產線人員，並已申請外勞，以因應接下來618檔期的訂單。

精華主要市場涵蓋台灣、日本、中國大陸、美洲及歐洲市場，公司預期，今年成長幅度最大的市場將來自大陸，可望有雙位數的增幅，至於日本市場則需視日圓走勢而定，若日圓進一步貶值，則客戶將趨向於保守。至於美國市場是精華近年衰退幅度較大的市場，今年不排除繼續衰退，主要因美國客戶近年增加供應商，且持續加大矽水膠產品的布局與推廣，而精華主要生產其基礎型的水藍片產品，因此整體出貨表現下滑，過去美國市場營收占比曾來到20%，目前僅剩下5%。

展望後市，精華表示，除了大陸市場將持續成長，日本客戶矽水膠隱形眼鏡產品也可望在第3季上市，非矽水膠訂單也下單穩定，將有助於下半年旺季業績表現。此外，公司也持續推進矽水膠取證進度，預計下半年有機會在美國取證，未來將爭取美國客戶矽水膠訂單。