持股超過5%之股東注意！5月10日大量取得股份申報新制上路
證券交易法第43條之1第1項大量取得股份之申報門檻，從取得已發行股份總額超過10%調降至5%，並自2024年5月10日起施行。櫃買中心提醒上櫃及興櫃公司股東注意，除股東個人持股超過5%需辦理申報及公告外，若股東本人加計配偶、未成年子女及利用他人名義持有之股數占公司已發行股數超過5%者，亦應依規定辦理申報及公告。
有關新制相關規定，櫃買中心已製作投影片、影音、常見問答集等置放官網「大量取得股份申報新制專區」（專區網址：https://dsp.tpex.org.tw/web/listing/shareholder_stock.php），歡迎大家參閱查詢。
投資人若有申報作業相關疑義，亦歡迎致電櫃買中心股權專線（02-2366-6058）詢問。
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