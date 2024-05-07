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持股超過5%之股東注意！5月10日大量取得股份申報新制上路

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
證交所。本報系資料照
證交所。本報系資料照

證券交易法第43條之1第1項大量取得股份之申報門檻，從取得已發行股份總額超過10%調降至5%，並自2024年5月10日起施行。櫃買中心提醒上櫃及興櫃公司股東注意，除股東個人持股超過5%需辦理申報及公告外，若股東本人加計配偶、未成年子女及利用他人名義持有之股數占公司已發行股數超過5%者，亦應依規定辦理申報及公告。

有關新制相關規定，櫃買中心已製作投影片、影音、常見問答集等置放官網「大量取得股份申報新制專區」（專區網址：https://dsp.tpex.org.tw/web/listing/shareholder_stock.php），歡迎大家參閱查詢。

投資人若有申報作業相關疑義，亦歡迎致電櫃買中心股權專線（02-2366-6058）詢問。

櫃買中心 股東

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證交所：5月10日施行大量取得股份申報新制 申報義務人依規辦理申報

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