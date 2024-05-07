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91APP財報／第1季每股純益1.02元創新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

上櫃全通路電商SaaS軟體服務公司91APP*-KY（6741）7日董事會通過今年第1季財報，營收3.72億元，季減10%，較去年同期成長15％，創同期新高；營業利益1.1億元，季減23%，年增14.5%；稅後淨利1.2億元，季增11%，年增57%；歸屬母公司淨利1.2億元，季增10%、年增57%；每股純益1.02元，首度站上每股1元，創歷史新高。

91APP先前已公布全年合併營收13.9億元，創新高，年增10%，營業毛利率維持75%，淨利率維持30.5%，歸屬母公司淨利4億元也是歷史新高，每股純益3.37元，預計每股配發現金股利0.95元，將待6月7日股東會通過。

91APP營收在3月與第1季都創歷年同期新高，展現發展實體電商的成長效益。91APP主打大型實體零售品牌與通路客戶數位轉型，推升D2C業績，因電子商務解決方案與數位行銷解決方案綜效發揮，今年以來表現亮眼。

91APP指出，實體電商發展占台灣整體電商規模的三成以上，去年實體電商表現優於純電商，D2C趨勢與實體電商需求持續增加，成長空間仍大。今年持續協助更多中大型實體零售品牌與通路OMO布局，加速D2C發展，數家既有大型品牌與通路客戶D2C業績規模持續攀升，整體D2C成長力道走強。在數位行銷解決方案上，今年持續深化個人化行銷、CDMP、廣告代運營、RMN 零售媒體聯播網。

APP 營收 電商

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