緯軟營收／4月再寫歷史新高記錄 展望後市持續穩健向上

緯創（3231）集團旗下緯軟（4953）7日公告今年4月營收，繳出雙成長佳績、月增3.1%，暌違3個月再度寫下單月歷史新高記錄，展望後市，緯軟表示，在大客戶加持下營收持續穩健向上，第2季年增及季增動能無虞。

緯軟公告自結2024年4月份單月合併營收為8.53億元，月增3.1%，年增19.7%；至今年4月止之累計合併營收為32.71億元，年增18.2%，亦為同期新高。

展望後市，緯軟表示，在大客戶加持下營收持續穩健向上，第2季年增及季增動能無虞；緯軟今年首季為全年營運谷底，後續營收成長可期。

緯軟先前定調今年營運仍將維持去年態勢，在亂流逆風中奮力向前飛行，而2024年主要增長動能來自大型網路及新能源客戶，營運表現將優於去年。法人預估，緯軟今年業績將延續去年年增雙位數百分比動能，年營收挑戰百億元大關，業績、獲利可望續創新高。

緯軟董事長蕭清志先前表示，中國大陸市場占緯軟營收比重近70%，今年上半年大陸市況仍可能震盪調整，但大陸官方已調整政策，積極發展自駕車、半導體及AI等高科技，並提振經濟與房地產市場，期盼大陸市場下半年表現能優於上半年。

蕭清志強調，今年緯軟營運主軸是「穩健成長、控制風險」。若以增長動能來看，主要成長還是來自大型網路企業及新能源車、健康醫療及AI等領域。

其中，緯軟今年元月在大陸拿下新網路大型客戶，預計下半年貢獻業績，緯軟也看好下半年客戶IT預算投入轉強，進一步帶動營運成長。

此外，緯軟近年強攻AI業務，目前AI需求主要來自網路與智慧車領域，而台灣金融業也開始有需求出現，去年AI相關業務營收占比已達一成，緯軟預計今年比重將持續向上，有機會來到15%。